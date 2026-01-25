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Pennetta ricorda Elena Pero “La sua voce per sempre nella storia del tennis”

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Set 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Elena Pero è stata una donna fantastica, una professionista incredibile: di lei ho il ricordo di quando commentava le mie partite, ma poi c’è stata anche la conoscenza personale nell’aver vissuto alcuni anni di lavoro assieme a Sky. Sono rimasta estremamente colpita dalla sua professionalità: la sua voce rimarrà nella storia del tennis italiano, per sempre”. L’ex tennista Flavia Pennetta ricorda così Elena Pero, storica voce di Sky Sport per il tennis, a margine di un evento organizzato a piazza Ruggero Settimo, nel cuore del capoluogo siciliano, dal Circolo Tennis Palermo, in occasione dei 100 anni del sodalizio.
(ITALPRESS).
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