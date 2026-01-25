Marani “Il commissariamento è sempre una sconfitta per lo sport”

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Set 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ipotesi commissariamento Figc? Parlo a titolo personale perché il prossimo 1 ottobre avremo un’assemblea come Lega Pro alla quale abbiamo invitato anche il presidente federale e il tema del possibile commissariamento sarà uno dei principali. A titolo personale sono sempre stato contrario al commissariamento e credo che sia sempre una sconfitta dello sport. E in questo caso un trauma per il calcio”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, all’uscita dal Consiglio Figc, in merito all’ipotesi di commissariamento della Federcalcio per il caso tesseramento che coinvolge Malagò. “Lo sport ha dimostrato nella sua storia di avere la capacità sufficiente per autoregolamentarsi. Quindi l’auspicio è che questo commissariamento non si faccia e la mia posizione è di contrarietà”, conclude.
(ITALPRESS).
mec/ari/gtr

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