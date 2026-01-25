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Flavia Pennetta “Bjk Cup e Davis? Siamo campioni uscenti e siamo forti”

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Set 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “A livello femminile siamo forti, siamo campionesse uscenti: non credo ci sia bisogno di dire altro. Sicuramente Tathiana Garbin ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, ma avere giocatrici valide aiuta sempre un capitano: lei ha lavorato tanto per unire questo gruppo e farlo sentire omogeneo sotto tanti aspetti, ma anche per far sì che ci sia la possibilità di cambiare una giocatrice, qualora non stesse bene, con un’altra; il tutto senza che nessuna si senta mai un passo indietro”. Lo afferma l’ex tennista Flavia Pennetta a margine di un evento organizzato a piazza Ruggero Settimo, nel cuore del capoluogo siciliano, dal Circolo Tennis Palermo, in occasione dei 100 anni del sodalizio. “Anche sui ragazzi della Coppa Davis dico che siamo forti – aggiunge Pennetta -. Quando si parte da campioni uscenti c’è tutto da perdere, ma non bisogna vederla assolutamente così perché anche loro hanno fatto delle cose straordinarie e giocare in casa aiuta tantissimo; vediamo come arriveranno all’appuntamento di Bologna”, conclude Pennetta.
xd8/ari/azn

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