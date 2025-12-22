Pellegrino “Bello condividere con Fontana ruolo di portabandiera”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa molto piacere condividere con Arianna Fontana questo ruolo così importante, oltre che con Federica Brignone e Amos Mosaner”. Lo ha detto Federico Pellegrino, portabandiera azzurro alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale, dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri dell’Italia Team. “Ricevere dal presidente Mattarella il tricolore è un passo in avanti verso la consapevolezza di quel che succederà a febbraio per l’Italia e di quanto sarà importante l’Olimpiade. È stato bellissimo essere accolti qui per ricevere un simbolo così importante”, ha aggiunto l’esperto fondista aostano delle Fiamme Oro.
