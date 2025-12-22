IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “No alla narrazione di chi contrappone il pacifismo alle forze armate”

Dic 22, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “La pace è un bene prezioso quando la si possiede, ed è da ricercare con ogni sforzo quando la si perde, però questo lo comprendo più di qualunque altro. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze. “Assicurare sicurezza e difesa a livello globale è un valore enorme, soprattutto in un tempo come quello che stiamo attraversando, perché è un tempo nel quale le parole guerra e pace tornano in maniera prepotente nella nostra attualità, diventano dibattito politico, ci fanno interrogare”.sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

