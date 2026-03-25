Patentino digitale, Mantineo “Strumenti a ragazzi per uso rete consapevole”





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un’opportunità per un incontro intergenerazionale. Non abbiamo assolutamente alcuna velleità di poter insegnare alcunché a questi ragazzi dal punto di vista della tecnica, della capacità di navigazione o dell’utilizzo dei social, molto però dal punto di vista esperienziale possiamo trasmetterglielo. Possiamo dare una serie di utili strumenti per navigare in maniera consapevole e responsabile. Questo è l’unico intento del patentino digitale con queste 14 ore, con questi 7 incontri puntiamo proprio a dare ai ragazzi degli strumenti in maniera tale che il loro bagaglio di conoscenza personale cresca”. Lo ha detto il commissario di Corecom Sicilia, Aldo Mantineo, a margine della presentazione del progetto per il rilascio del patentino digitale che parte a Palermo dal liceo Garibaldi. xd6/vbo/mca1