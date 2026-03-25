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Lega Serie B, Bedin “B4People progetto organico sul terzo settore”

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Mar 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “B4People è un contenitore, un progetto dedicato al terzo settore che ha l’obiettivo di raggruppare le iniziative che club e Lega dedicano alle varie progettualità e alla giornate di responsabilità sociale. Lo vogliamo fare in forma integrata, dando vita ad un’area e un dipartimento che si chiamerà appunto B4People”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, a margine della presentazione di B4People, piattaforma di sostenibilità della Lega Serie B.
(ITALPRESS).
mec/ari/azn

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