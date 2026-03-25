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Corecom Sicilia, Peria Giaconia “Aiutiamo i ragazzi contro insidie della rete”

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Mar 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Arriviamo al liceo Garibaldi dopo che abbiamo fatto un tour per la Sicilia, cerchiamo di parlare con i giovani a cui non possiamo proibire l’uso del telefonino. Allora cerchiamo di dare tutti i consigli e affrontiamo quegli argomenti che possono aiutarli contro le insidie che ci sono nella rete. Lo faremo qui in sette incontri con autorevoli conferenzieri, polizia cibernetica, ordine degli avvocati e ordine dei giornalisti insieme a noi Corecom e Agcom per parlare ai ragazzi e aiutarli a districarsi in questo mondo virtuale molto insidioso”. Lo ha detto il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, a margine della presentazione del progetto per il rilascio del patentino digitale che parte a Palermo dal liceo Garibaldi. xd6/vbo/mca1

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