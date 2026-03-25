Agrifood Magazine – 25/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Pesca e acquacoltura, più trasparenza per rilanciare il settore ittico

– Agricoltura, il biologico migliora rese e sostenibilità

– Uova di pasqua, prezzi in aumento e quantità in calo

– Caffè e cacao a rischio: mercati sempre più instabili

mgg/azn