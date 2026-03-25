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Agrifood Magazine – 25/3/2026

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Mar 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Pesca e acquacoltura, più trasparenza per rilanciare il settore ittico
– Agricoltura, il biologico migliora rese e sostenibilità
– Uova di pasqua, prezzi in aumento e quantità in calo
– Caffè e cacao a rischio: mercati sempre più instabili
mgg/azn

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