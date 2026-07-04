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Papa Leone a Lampedusa benedice targa al molo Favaloro intitolata a Bergoglio

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Lug 4, 2026


LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Papa Leone XIV dopo la tappa alla Porta d’Europa è arrivato al molo Favaloro, l’approdo per i barconi dei migranti, dove si è svolta una breve cerimonia per l’intitolazione del luogo a Papa Francesco che qui si era recato 13 anni fa. Nella targa celebrativa benedetta da Prevost si legge: “Molo Papa Francesco, luogo di approdo, speranza e umanità. Papà Leone XIV e le comunità delle Pelagie posero. Lampedusa, IV luglio 2026”. Il Papa ha poi incontrato alcuni migranti ospitati nell’hotspot di Contrada Imbriacola.
col3/mca2

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