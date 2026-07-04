Ospedale di Alessandria: una nuova TAC mobile per garantire la continuità degli esami

È ufficialmente partita presso l’Ospedale Universitario ‘SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria la nuova TAC mobile fornita da Medplan Italia. Il nuovo impianto sarà operativo per i prossimi 3 mesi e garantirà la continuità dell’attività diagnostica durante i lavori di sostituzione di una delle apparecchiature TAC del reparto di Diagnostica per Immagini della struttura.

L’unità mobile di Alessandria, installata in Via Santa Caterina da Siena (via chiusa fino al 30 settembre, ndr), è collegata all’ospedale tramite un tunnel di accesso dedicato e consente di effettuare regolarmente gli esami TAC, sia con mezzo di contrasto sia senza, evitando interruzioni del servizio, mantenendo invariata la capacità diagnostica della struttura durante il periodo dei lavori.

MEDPLAN ITALIA – Specializzata nella progettazione e gestione di soluzioni mobili e modulari per la diagnostica per immagini, ha installazioni operative in Italia e in Europa. In Piemonte l’azienda è già presente con una Risonanza Magnetica mobile presso il centro medico J|Medical dell’Allianz Stadium di Torino, confermando la propria esperienza nella realizzazione di soluzioni tecnologiche a supporto delle strutture sanitarie.

LE PAROLE – Così Patrik Di Saverio, Amministratore di Medplan Italia: «Le unità mobili rappresentano oggi uno strumento concreto per consentire agli ospedali di rinnovare le proprie tecnologie senza interrompere l’attività assistenziale. Il nostro obiettivo è assicurare ai pazienti la continuità del servizio diagnostico e supportare le strutture sanitarie nel mantenimento dei livelli di attività, contribuendo anche a contenere le liste d’attesa».

La chiusura di via Santa Caterina da Siena dal lato circonvallazione