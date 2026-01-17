Palermo, Ferrandelli “Alloggio popolare restituito dopo decesso assegnataria”

PALERMO (ITALPRESS) – PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina nel quartiere ZEN di Palermo un intervento finalizzato al rilascio bonario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dei familiari della precedente assegnataria, deceduta.A seguito della restituzione dell’immobile al Comune, si è contestualmente proceduto all’assegnazione dell’alloggio a un avente diritto individuato secondo le procedure previste e nell’ambito delle situazioni di emergenza abitativa. «Quello di oggi è un passaggio concreto che dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa trasformare una situazione delicata in un’opportunità per riconoscere un diritto – dichiara l’assessore all’Abitare sociale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli –. La restituzione volontaria di un alloggio popolare, dopo il decesso dell’assegnataria, rappresenta un gesto di responsabilità e contribuisce a una rete di solidarietà e reciprocità che consente di dare una risposta a chi oggi è in condizioni di bisogno abitativo.

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(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)