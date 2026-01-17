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Palermo, Ferrandelli “Alloggio popolare restituito dopo decesso assegnataria”

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Set 17, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina nel quartiere ZEN di Palermo un intervento finalizzato al rilascio bonario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dei familiari della precedente assegnataria, deceduta.
A seguito della restituzione dell’immobile al Comune, si è contestualmente proceduto all’assegnazione dell’alloggio a un avente diritto individuato secondo le procedure previste e nell’ambito delle situazioni di emergenza abitativa. «Quello di oggi è un passaggio concreto che dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa trasformare una situazione delicata in un’opportunità per riconoscere un diritto – dichiara l’assessore all’Abitare sociale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli –. La restituzione volontaria di un alloggio popolare, dopo il decesso dell’assegnataria, rappresenta un gesto di responsabilità e contribuisce a una rete di solidarietà e reciprocità che consente di dare una risposta a chi oggi è in condizioni di bisogno abitativo.

pc/gt
(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)

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