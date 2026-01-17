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Piemonte, Zangrillo “Contento sia prima regione a usare IA nella PA”

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Set 17, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Questa iniziativa della Regione Piemonte mi fa particolarmente piacere, intanto perché è in linea con gli impegni che la pubblica amministrazione a livello nazionale sta assumendo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e mi fa piacere perché la mia regione, la Regione Piemonte, è la prima a muoversi, dotandosi di uno strumento che sicuramente sarà di supporto alla pubblica amministrazione e se la pubblica amministrazione funziona meglio significa che i servizi che noi diamo ai nostri utenti, cittadini e imprese sono sempre più vicini alle loro attese”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un evento organizzato questa mattina nella sede del Grattacielo Piemonte di Torino.

xn3/col5/gsl

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