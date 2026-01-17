Malore in crociera in Sardegna, soccorso dalla guardia costiera in elicottero

CAGLIARI (ITALPRESS) – Salvataggio in mare da parte della Guardia Costiera nelle acque del Sud Sardegna. Nella serata di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di evacuazione medica da parte del comando di bordo della nave da crociera “Costa Smeralda”, in navigazione a circa 25 miglia a Sud-Est di Capo Spartivento, in favore di un passeggero di 40 anni, di nazionalità italiana, colto da forti dolori addominali. Valutata la necessità di un immediato trasferimento a terra, è stato disposto l’intervento dell’aeromobile NEMO 11-06 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu, decollato alle ore 18:50. Raggiunta la nave, l’equipaggio dell’aeromobile ha provveduto alle operazioni di trasbordo del passeggero. Alle ore 19:28 è stato comunicato il termine delle operazioni e l’aeromobile si è diretto verso il Presidio Ospedaliero “Brotzu” di Cagliari, dove è giunto alle ore 19:42. Il paziente è stato quindi affidato al personale medico ospedaliero per le cure e gli accertamenti del caso.

col5/gsl (Fonte video: Guardia Costiera)