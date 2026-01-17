Fico “Dopo 25 anni torna il Giro della Campania”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi questa Giunta porta, dopo 25 anni, di nuovo il Giro della Campania nella nostra regione. “È uno sport popolare, identitario e di grande promozione turistica – ha sottolineato Fico – perché attraversa tutte le province della Campania e consentirà di mostrare al mondo le nostre meraviglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia.

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