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Palermo, Bonsignore “Il Chiostro di San Domenico è un tesoro inestimabile”

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Set 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra città ha un tesoro inestimabile di opere d’arte e compito della Fondazione Sicilia è quello di restaurare. Questo non è il primo restauro che è stato fatto, si è lavorato alla Madonna di Odigitria al Duomo di Monreale e dell’icona della Madonna a Cefalù”. Queste le parole della presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura ‘Lauro Chiazzese’, Raffaele Bonsignore, intervenuto nel corso della presentazione del restauro di ‘Virgo Lactans’ – la statua della Madonna del Latte – all’interno del Chiostro di San Domenico. “Abbiamo avuto in eredità un patrimonio importante e abbiamo il dovere di dargli un futuro. Il futuro passa dal restauro, bisogna avere cura delle opere d’arte che ci sono pervenute grazie a tanti secoli di storia. Abbiamo il dovere di riconsegnarla alle future generazioni. Oggi la Virgo Lactans viene riconsegnata in uno dei posti più belli della città di Palermo – ha concluso – . Il Chiostro di San Domenico è un tesoro inestimabile, soprattutto grazie alla Chiesa nel nostro Paese si è mantenuto un patrimonio fruibile da parte di tutti”.

xi6/pc/mca3

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