Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon





MILANO (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi conquista un oro storico nell’inseguimento 10 km di biathlon.

La 31enne di Pieve di Cadore realizza una prestazione perfetta al poligono, centrando tutti i bersagli e recuperando lo svantaggio della sprint precedente. Con questo successo, Vittozzi porta a casa il primo oro olimpico della carriera, precedendo sul podio la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen. Un trionfo che entra nella storia del biathlon italiano e arricchisce ulteriormente il medagliere azzurro a Milano-Cortina.

gm/gtr