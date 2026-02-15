IN EVIDENZA

Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon

Di

Feb 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi conquista un oro storico nell’inseguimento 10 km di biathlon.
La 31enne di Pieve di Cadore realizza una prestazione perfetta al poligono, centrando tutti i bersagli e recuperando lo svantaggio della sprint precedente. Con questo successo, Vittozzi porta a casa il primo oro olimpico della carriera, precedendo sul podio la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen. Un trionfo che entra nella storia del biathlon italiano e arricchisce ulteriormente il medagliere azzurro a Milano-Cortina.
gm/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Buonfiglio “Se si vuole conoscere un fenomeno bisogna andare da Brignone”

Feb 15, 2026
IN EVIDENZA

Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles

Feb 15, 2026
IN EVIDENZA

Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni

Feb 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, obiettivo industria del tè da 1.500 mld di yuan entro il 2030

Feb 15, 2026
TOP NEWS

Moioli-Sommariva argento nello Snowboard misto

Feb 15, 2026
TOP NEWS

Biathlon, Vittozzi oro nella 10 km inseguimento

Feb 15, 2026
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Se si vuole conoscere un fenomeno bisogna andare da Brignone”

Feb 15, 2026