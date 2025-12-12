IN EVIDENZA

A390, l’anima di Alpine in formato sport fastback

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Alpine presenta A390, una sport fastback sviluppata intorno al piacere di guida, elemento identitario del marchio. Riprende il DNA dinamico della A110 e lo trasferisce in un’auto più versatile, pensata per un uso quotidiano senza rinunciare alle sensazioni di un modello sportivo. La novità tecnica più rilevante è il sistema elettrico a tre motori: uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore, che creano una trazione integrale elettrica, la prima nella storia Alpine. Una configurazione che permette anche l’adozione dell’Active Torque Vectoring, soluzione dedicata alla precisione di guida e alla stabilità, soprattutto nei percorsi più impegnativi come le salite di montagna. A390 è il secondo modello del cosiddetto Dream Garage, dopo A290 e in attesa della futura A110 elettrica. Un tassello che amplia il pubblico del marchio e si inserisce nell’ecosistema EV sviluppato dal gruppo, grazie a una piattaforma condivisa con Ampere. Il progetto è interamente francese: l’assemblaggio avviene nello stabilimento storico di Dieppe, in fase di trasformazione per la produzione elettrica; i motori arrivano dalla fabbrica di Cléon; le batterie ad alte prestazioni utilizzano celle prodotte a Dunkerque e assemblate a Douai. Completano l’equipaggiamento gli pneumatici Michelin dedicati e l’impianto audio sviluppato da Devialet.
