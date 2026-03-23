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Nepi “Progetto Illumina per rendere lo sport accessibile e inclusivo”

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Mar 23, 2026


FIUGGI (ITALPRESS) – “Illumina rappresenta tutto ciò che abbiamo imparato come Sport e Salute dalle esperienze olimpiche per trasformarlo in un progetto che sia accessibile e inclusivo per tutti, dai ragazzi agli over 65. L’obiettivo è aprirne nei prossimi tre mesi 80 in 80 comuni, il sogno è avere un Illumina in ogni Comune italiano”. Lo ha detto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della quarta edizione dello Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi.
glb/gm/mrv

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