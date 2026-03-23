Giulini “Arbitri? Problema non è la qualità, ma la poca serenità”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto l’impressione quest’anno che le situazioni su cui c’era qualcosa da reclamare sono state molte di più, o parecchie di più rispetto ai campionati precedenti. Questo probabilmente è anche sintomo, lato loro, di una situazione non di grande serenità, perché io credo che gli arbitri buoni in Italia ci sono, è probabilmente una questione legata alla gestione da parte del loro organo, dell’intera classe arbitrale, e probabilmente di troppe polemiche da parte nostra, che non li fanno andare spesso tranquilli sui campi”. Lo ha dichiarato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dell’Assemblea di Lega Serie A.

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