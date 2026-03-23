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Fondazione SportCity, Pagliara “Rendere reale il diritto allo sport”

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Mar 23, 2026


FIUGGI (ITALPRESS) – “Ci hanno dato dei matti visionari quando dicevamo che volevamo sportivizzare le città. Ora dobbiamo uscire fuori dalle città, fare in modo che lo SportCity Day non sia un giorno ma tutti i giorni, e passare a un ragionamento di sportivizzazione delle coscienze. Dobbiamo rendere il diritto allo sport reale, gratuito, alla portata di tutti”. Sono le parole di Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity, in occasione della quarta edizione dello Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi.
glb/gm/mrv

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