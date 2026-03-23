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Sportcity Meeting, a Fiuggi confronto e proposte per il futuro

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Mar 23, 2026


FIUGGI (ITALPRESS) – Il diritto al movimento come pilastro della qualità della vita nelle comunità. È stato questo ancora una volta il filo conduttore della quarta edizione di “SportCity Meeting 2026”, iniziativa promossa da Fondazione SportCity che quest’anno ha fatto tappa al Teatro Comunale di Fiuggi. Un evento che ha messo a confronto gli operatori sportivi di maggior spessore del panorama nazionale su tematiche quali la sportivizzazione delle città e la filosofia del movimento e del benessere declinate sotto i diversi aspetti guardando al futuro.
glb/gm/mrv

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