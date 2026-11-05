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Napoli, la mostra “Angelica e Élisabeth” protagonista alle Gallerie d’Italia

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Nov 5, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Apre al pubblico alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli “Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici”, mostra dedicata ad Angelica Kauffmann e Élisabeth Louise Vigée Le Brun, due tra le più importanti pittrici della storia dell’arte, protagoniste tra la fine dell’Antico Regime e la nascita dell’Europa moderna. Con 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private italiane e internazionali, l’esposizione ricostruisce le analogie e le differenze dei percorsi delle due artiste. Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca ETS, la mostra, aperta fino al 7 marzo 2027, è curata da Elisabetta Rasy, Fernando Mazzocca e Francesco Leone.
f08/fsc/red/azn

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