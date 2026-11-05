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Nell’eurozona l’inflazione rialza la testa

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Nov 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione nell’area euro torna a salire. A ottobre i prezzi al consumo hanno registrato un aumento del 4% su base annua, contro il 3,8% di settembre: è quanto indica la stima flash di Eurostat. A spingere il rialzo è ancora l’energia, che costa il 20,8% in più rispetto a un anno fa, in accelerazione dal 18,9% del mese precedente. Crescono anche i servizi, al 3,3%, e gli alimentari, alcolici e tabacco, all’1,6%. I beni industriali non energetici salgono dell’1,2%. L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari, resta invece stabile al 2,5%. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,4%. Il quadro è molto diverso da un Paese all’altro. L’Italia accelera in modo marcato: dal 4,2% di settembre al 5,6%. In Germania, al contrario, il tasso scende al 2,8% dal 3,3%, mentre in Francia sale al 3,8 dal 3,4%.

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