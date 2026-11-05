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Ucraina, Foti “Per pace giusta e duratura serve Ue protagonista”

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Nov 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Sull’Ucraina abbiamo una posizione molto precisa: riteniamo che l’invasione russa abbia determinato gli effetti sotto gli occhi di tutti. È stata la prima guerra aperta sul territorio europeo dal 1945 in poi: riteniamo che occorra che l’Europa assuma un’iniziativa e parli con una voce unica o con poche voci delegate da tutti e 27 i paesi dell’Unione. È evidente che un’iniziativa per una pace giusta e duratura necessita di un’Europa che sia protagonista, cosa che in questa fase non è “. Lo afferma il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti a margine dell’incontro ’Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio’, tenutosi allo Stand Florio a Palermo.

xd8/sat/gsl

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