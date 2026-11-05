Museo Salinas, Lagalla “Offerta culturale preziosa per la storia della Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “È un’offerta culturale preziosa, importante, molto significativa dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista della documentazione di un’epoca che ha segnato le origini e la tradizione antica di questa nostra terra di Sicilia”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine della presentazione del riallestimento del Museo Salinas di Palermo. “È un attrattore – ha aggiunto – che si aggiunge ai tanti già esistenti sotto il profilo culturale, monumentale e artistico in questa città, e che quindi non potrà che favorire ulteriormente quel flusso di viaggiatori, come mi piace chiamarli, più che turisti, che affollano le nostre strade e i nostri siti”.

(ITALPRESS).

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