IN EVIDENZA

Musumeci "Il governo ha rimesso il mare al centro della sua agenda"

Di

Ago 30, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati a un milione di occupati nell’economia blu. 250 mila imprese, 180 miliardi di valore aggiunto e le regioni del Sud sono quelle che crescono maggiormente. Accanto a questa fase ascendente c’è da un lato l’impegno del governo che ha rimesso il mare al centro della propria agenda, dall’altro lato c’è la carenza paurosa di personale specializzato. Io mi auguro che ci siano più iscritti agli istituti nautici, più iscritti agli istituti tecnici di perfezionamento. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine dell’Etna Forum di Ragalna. “Oggi il mare, con le sue otto filiere, offre una possibilità occupazionale davvero interessante”, ha aggiunto.

