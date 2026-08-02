Motori Magazine – 2/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cresce l’export di auto cinesi, nel primo semestre +48%. Traina l’elettrico
– Boom di richieste per l’ecobonus sui veicoli commerciali, i fondi sono già esauriti
– Raccordo A4-Valtrompia, lavori in linea con il cronoprogramma
abr/gtr
– Cresce l’export di auto cinesi, nel primo semestre +48%. Traina l’elettrico
– Boom di richieste per l’ecobonus sui veicoli commerciali, i fondi sono già esauriti
– Raccordo A4-Valtrompia, lavori in linea con il cronoprogramma
abr/gtr