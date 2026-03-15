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Motori Magazine – 15/3/2026

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Mar 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli
– Con la IX3 BMW introduce la sesta generazione eDrive
– Top Dealers Italia, a Milano l’ecosistema della distribuzione automobilistica
– Veicoli industriali, segnali positivi dal mercato
tvi/abr/azn

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