Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

Feb 10, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “E’ stata una medaglia sofferta”. Amos Mosaner, a Casa Italia a Cortina, commenta così la conquista del bronzo olimpico nel doppio misto di curling assieme a Stefania Constantini. “Siamo rimasti uniti nei momenti cruciali, sono quasi più contento di questo bronzo che dell’oro di Pechino, è venuto fuori il meglio di noi stessi”, aggiunge. “La medaglia di Pechino è arrivata dopo una settimana strepitosa – dice dal canto suo Stefania Constantini – Era importante lavorare in questo quadriennio per riconfermarsi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo orgogliosi”.

