Mercosur, Nardella "Positive nuove clausole di salvaguardia per l'agricoltura"

Feb 10, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Queste clausole di salvaguardia sono un ulteriore dato positivo sulla piena applicabilità dell’accordo Mercosur senza penalizzare agricoltori e produttori europei. Mi auguro che questo dato possa ridurre le proteste degli agricoltori”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Partito Democratico Dario Nardella, a margine dei lavori della sessione plenaria a Strasburgo. Nardella ha spiegato che la nuova clausola abbasserebbe dal 10% al 5% la soglia di salvaguardia necessaria per la sospensione dell’accordo, rendendo più rapidi e incisivi gli interventi in caso di squilibri di mercato. In presenza di divari significativi di prezzo o di quantità tra prodotti importati ed esportati, ha sottolineato, il mercato europeo potrebbe infatti andare in difficoltà. L’europarlamentare ha infine precisato che la clausola “potrebbe comunque entrare in vigore in via temporanea qualora i Paesi del Mercosur e la Commissione europea lo ritenessero opportuno”.

Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

Mercoledì 11 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Webuild racconta 120 anni di infrastrutture, mostra “Evolutio” approda a Milano

Mercoledì 11 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Webuild, Fontana “Mostra Evolutio racconta l’Italia del fare”

Antartide, un veicolo speciale cinese percorre 10 mila chilometri

