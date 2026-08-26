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Minori, Moratti “Sì a normativa su uso dei social, ma educazione prima di tutto”

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Ago 26, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “È sicuramente una normativa da prendere in considerazione. La cosa più importante, però, è l’educazione e il percorso formativo che i giovani hanno all’interno della loro famiglia e della scuola”. Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, in vista a San Patrignano con il vicepremier e ministro Antonio Tajani e con l’europarlamentare Caterina Chinnici, sull’ipotesi di limitare l’uso dei social per i minori e sulla possibilità di affrontare il tema con una normativa comune a livello europeo. Per Moratti, prima dell’intervento normativo è necessario puntare sulla formazione dei ragazzi: “È un’educazione a rapporti di amicizia, a relazioni vere, a non utilizzare i social in maniera sbagliata. Normative sì – ha concluso -, ma la parte educativa viene prima di tutto”.

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