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Tajani a San Patrignano “Sostegno a comunità, recupero ragazzi opera meritoria”

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Ago 26, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Le comunità hanno un grande ruolo da svolgere perché puntano al recupero della persona” e per questo “vanno sostenute politicamente, moralmente, economicamente, perché sono uno strumento fondamentale di sussidiarietà orizzontale che aiuta i cittadini laddove lo Stato non può farlo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita alla Comunità di San Patrignano. “Essere qua – ha aggiunto significa far comprendere a questi ragazzi che stiamo dalla loro parte, che non sono abbandonati, che non sono guardati con occhio malevolo o con disprezzo, ma anzi il loro sacrificio è apprezzato e deve essere portato ad esempio”.

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