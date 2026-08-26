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Sarri “Sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli”

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Ago 26, 2026

MISKOLC (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. “Non è che siamo ottimisti, abbiamo voglia di giocare una competizione europea. Abbiamo capito dalla partita d’andata che sarà dura, è una squadra in grande condizione atletica, ma bisogna andare oltre. De Ketelaere? Chiaramente si è allenato pochissimo, è arrivato con un problemino all’adduttore, l’utilizzo dovrà essere parziale, non sappiamo quanto durerà la partita quindi non sappiamo se farlo partire o entrare a gara in corso”. Per quanto riguarda il canovaccio tattico, Sarri è convinto che non ci saranno grandi cambiamenti: “Non penso che cambierà più di tanto, è una squadra che si racchiude bene, riparte con qualità e gamba. Non cambieranno molto atteggiamento, ma vedremo domani in campo”, ha concluso.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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