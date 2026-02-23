IN EVIDENZA

Falcone "Sturzo va annoverato nel pantheon dei padri fondatori dell'Europa"

Feb 23, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sturzo è stato non solo il fondatore del popolarismo italiano, non solo del popolarismo europeo, ma è stato alla base dell’idea stessa di Europa in quanto parla di Federazione Europea. Per questo andrebbe annoverato nel pantheon dei padri fondatori”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in occasione dell’evento “Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari” da lui organizzato all’europarlamento di Bruxelles. “Ha anticipato alcuni principi come la democrazia, la libertà, l’autonomia delle comunità. Ha saputo mettere al centro dell’agenda politica la centralità della persona”, ha aggiunto.

