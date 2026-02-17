IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Modello diffuso dei Giochi sta funzionando”

Di

Feb 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono quelli che noi chiamiamo i ‘Giochi diffusi’; questo modello è stato perfettamente capito dalle persone che sono qui e dai media, oltre che da gran parte del mondo. E, soprattutto, è un modello che sta funzionando. Questo per noi, come organizzatori, è ciò che ci dà maggiore soddisfazione”. Così l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a margine
dell’incontro ‘Valtellina, destinazione Giochi olimpici’.

xm4/mc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Malagò “Atleti russi a Paralimpiadi? Ipc ente autonomo”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Fontana “Arrivo Trump per le Olimpiadi? Non sappiamo, nel caso sarà benvenuto”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Modello diffuso dei Giochi sta funzionando”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Malagò “Atleti russi a Paralimpiadi? Ipc ente autonomo”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Fontana “Arrivo Trump per le Olimpiadi? Non sappiamo, nel caso sarà benvenuto”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

Feb 17, 2026