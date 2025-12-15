Milano-Cortina 2026, Tony Cairoli tedoforo a Palermo “Emozionato e orgoglioso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non è una cosa che capita tutti i giorni e probabilmente non capiterà più. E’ un’emozione fantastica perchè da siciliano avere la possibilità di portare la fiaccola qui a Palermo è un orgoglio per me e per tutta la Sicilia”. Lo ha dichiarato il campione di motocross Tony Cairoli, tedoforo a Palermo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Le Olimpiadi sono sempre la massima espressione dello sport in generale e quindi averle in Italia è un orgoglio per noi e ci sono tanti atleti che ci rappresenteranno al meglio” ha detto il campione siciliano di motocross. “Tanti sono gli sport che mi piacciono, ma lo snowboard o il freestyle ci accomuna un pò nei salti col motocross e quindi li guardo con piacere”.

