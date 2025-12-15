IN EVIDENZA

Milano-Cortina 2026, Tony Cairoli tedoforo a Palermo “Emozionato e orgoglioso”

Di

Dic 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Non è una cosa che capita tutti i giorni e probabilmente non capiterà più. E’ un’emozione fantastica perchè da siciliano avere la possibilità di portare la fiaccola qui a Palermo è un orgoglio per me e per tutta la Sicilia”. Lo ha dichiarato il campione di motocross Tony Cairoli, tedoforo a Palermo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Le Olimpiadi sono sempre la massima espressione dello sport in generale e quindi averle in Italia è un orgoglio per noi e ci sono tanti atleti che ci rappresenteranno al meglio” ha detto il campione siciliano di motocross. “Tanti sono gli sport che mi piacciono, ma lo snowboard o il freestyle ci accomuna un pò nei salti col motocross e quindi li guardo con piacere”.

xd6/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cultura, censiti 30 mila beni del patrimonio immateriale italiano

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Pippo Inzaghi tedoforo “Speciale portare la fiaccola a Palermo”

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Andreani (UILTuCS) “combattere impoverimento salariale nel terziario”

Dic 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, a novembre tasso di disoccupazione nelle città al 5,1%

Dic 15, 2025
TOP NEWS

Andreani (UILTuCS) “Terziario colpito da fenomeno dell’impoverimento salariale”

Dic 15, 2025
TOP NEWS

AGSM AIM diventa Magis, svelato il nuovo brand

Dic 15, 2025
TOP NEWS

Liguria, Bucci “Con la riforma sanitaria più risorse e spese meglio”

Dic 15, 2025