Il calciatore Marconi si laurea all’Università di Palermo “Un bel traguardo”

PALERMO (ITALPRESS) – Dalla promozione in Serie B conquistata con la maglia del Palermo nel 2022 fino alla laurea con 110 e lode all’Università degli Studi di Palermo. Ivan Marconi aggiunge un nuovo capitolo al proprio percorso personale e professionale, diventando il primo calciatore che ha militato nel club rosanero a conseguire la laurea nell’ateneo del capoluogo siciliano. Dopo la proclamazione, l’attuale difensore della Virtus Entella ha incontrato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, subito dopo aver conseguito la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. Marconi ha discusso l’elaborato finale dal titolo “Allenamento neuromuscolare durante la stagione agonistica nel calciatore in età puberale precoce”, raggiungendo il prestigioso traguardo con il massimo dei voti e la lode. Un risultato reso possibile anche grazie alla convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e il Palermo e agli strumenti previsti per lo status di studente-atleta, che consentono di conciliare gli impegni agonistici con il percorso universitario. Visibilmente emozionato, Marconi ha raccontato le sensazioni vissute al termine del percorso accademico. “Sicuramente è un gran bel traguardo. Quando ho iniziato non pensavo di poter raggiungere un determinato risultato in così breve tempo, perché sono riuscito a rimanere nei termini prestabiliti. E sicuramente un grazie a chi mi è stato dietro: al Palermo Calcio, a mia moglie, ai miei genitori e a tutte le persone che hanno creduto in me”.

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