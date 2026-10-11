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Medicina Top – 11/10/2026

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Ott 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La prevenzione dei tumori e l’importanza di un buon sonno: sono i temi dell’ottantanovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Marco Alloisio, presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT, di Milano Monza Brianza, coordinatore delle Chirurgie Specialistiche di Humanitas Cancer Center, e Lino Nobili, professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e direttore della Scuola in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Genova, responsabile della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “G. Gaslini” e presidente dell’Accademia Italiana di Medicina del Sonno. Tra gli ospiti anche Cristina Nutrizio, autrice per la televisione, regista e scrittrice.
mrc/gsl

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