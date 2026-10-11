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Poste Italiane: 1 cartolina e 9 annulli speciali per la Giornata Mondiale della Posta

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2026 , , , ,

Poste Italiane dedica 1 cartolina e 9 annulli speciali, disponibili negli Spazi Filatelia del territorio, alla Giornata Mondiale della Posta in calendario venerdì 9 ottobre. La ricorrenza ogni anno richiama l’attenzione sul valore della comunicazione scritta edeui servizi postali come strumenti di collegamento tra i popoli. La storia della posta è profondamente intrecciata con lo sviluppo delle società moderne. Dai primi corrieri a cavallo alle diligenze, fino all’introduzione del francobollo e alla diffusione capillare degli uffici postali, il sistema postale ha rappresentato per secoli il principale mezzo di comunicazione a
distanza, capace di unire famiglie, imprese e istituzioni in ogni angolo del pianeta.

Il tema scelto quest’anno dall’Unione Postale Universale (UPU) è “World Post Day: one postal
network, infinite possibilities” e pone l’accento sul valore della rete postale mondiale, capace di
creare connessioni sicure e affidabili tra cittadini, imprese e istituzioni.
L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale rappresentato dalla rete
postale, evidenziandone il ruolo quale strumento di connessione tra persone, territori e culture e
riaffermando, al contempo, il valore della filatelia come testimonianza della memoria collettiva e
dell’evoluzione del Paese.

La sede centrale di Poste Italiane ad Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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