Poste Italiane: 1 cartolina e 9 annulli speciali per la Giornata Mondiale della Posta

Poste Italiane dedica 1 cartolina e 9 annulli speciali, disponibili negli Spazi Filatelia del territorio, alla Giornata Mondiale della Posta in calendario venerdì 9 ottobre. La ricorrenza ogni anno richiama l’attenzione sul valore della comunicazione scritta edeui servizi postali come strumenti di collegamento tra i popoli. La storia della posta è profondamente intrecciata con lo sviluppo delle società moderne. Dai primi corrieri a cavallo alle diligenze, fino all’introduzione del francobollo e alla diffusione capillare degli uffici postali, il sistema postale ha rappresentato per secoli il principale mezzo di comunicazione a

distanza, capace di unire famiglie, imprese e istituzioni in ogni angolo del pianeta.

Il tema scelto quest’anno dall’Unione Postale Universale (UPU) è “World Post Day: one postal

network, infinite possibilities” e pone l’accento sul valore della rete postale mondiale, capace di

creare connessioni sicure e affidabili tra cittadini, imprese e istituzioni.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale rappresentato dalla rete

postale, evidenziandone il ruolo quale strumento di connessione tra persone, territori e culture e

riaffermando, al contempo, il valore della filatelia come testimonianza della memoria collettiva e

dell’evoluzione del Paese.

La sede centrale di Poste Italiane ad Alessandria