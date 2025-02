Medicina Top – 1/2/2025

MILANO (ITALPRESS) – La capacità di crescere e rigenerarsi del cervello, anche in età adulta, il legame tra sistema nervoso centrale e malattie e le occasioni lavorative per i ragazzi autistici: sono i temi della quarantanovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Michela Matteoli, professoressa di Farmacologia dell’Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze presso l’Istituto Clinico Humanitas; Nicola Montano, direttore della Struttura complessa di Medicina – Immunologia e Allergologia del Policlinico di Milano; Domenico “Nico” Acampora, educatore ed esperto di politiche giovanili. Nel 2017 ha fondato PizzAut, il primo ristorante in Europa completamente gestito da ragazzi autistici.

