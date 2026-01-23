IN EVIDENZA

Mattarella visita lo stabilimento Fincantieri di Palermo

Gen 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Palermo e ha preso parte alla cerimonia per la celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo siciliano e del suo consolidamento futuro. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Nella visita allo stabilimento, il capo dello Stato era accompagnato dal presidente esecutivo di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

