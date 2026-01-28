Mattarella “Visione interreligiosa necessaria nella vita internazionale”





ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza

e di convivenza: è una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni”. Lo ha dichiarato il presidente

della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita alla Casa della Famiglia Abramitica ad Abu Dhabi. “Questa casa di

Abramo, con la moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana è davvero un punto di riferimento per questa grande visione di cui

vi è grande necessità nella vita internazionale”, ha osservato il capo dello Stato.

lcr/mrv

(Fonte video: Quirinale)