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Mattarella “Salvaguardare il sistema multilaterale e riformarlo”

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Da parte di chi nutre senso di responsabilità, si avverte l’esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e, al fine di restituirgli solidità, di procedere a una sua riforma, che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così com’è oggi e non com’era tra la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta del secolo scorso”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare. “Da diverse parti ci si attende che a questo fine una spinta protagonista provenga dall’Europa: lo ha auspicato chiaramente il Primo Ministro del Canada, Carney”, aggiunge.

sat/gsl
(fonte video: Quirinale)

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