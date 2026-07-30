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Cina, sfida a scacchi usando interfaccia cervello-computer sviluppata nel Paese

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Lug 30, 2026


Utilizzando un’interfaccia cervello-computer (BCI) impiantabile sviluppata in Cina, due persone con lesioni al midollo spinale, una a Shanghai e l’altra a Nanchang, distanti oltre 800 chilometri, si sono recentemente affrontate in una partita di scacchi cinesi utilizzando soltanto i segnali cerebrali. Una ha controllato con la mente una scacchiera virtuale, mentre l’altra ha utilizzato un guanto robotico controllato dal cervello per muovere i pezzi reali. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

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