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Nexi, Scannapieco “Fusione con Worldline? Concentrata su proprio sviluppo”

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Nov 3, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Nexi in questo momento è concentrata su una propria attività di sviluppo, quindi come avete visto sta avendo delle buone performance. Noi siamo soddisfatti e riteniamo un’infrastruttura di pagamento importante non solo per l’Italia ma a livello europeo”. Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a margine dell’evento conclusivo del roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”, su una possibile fusione di Nexi con Worldline.
xh7/ads/azn

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