IN EVIDENZA

Mattarella “Italia si adopera per collaborazione Azerbaigian-Ue”

Di

Set 30, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell’esigenza di sviluppare la collaborazione con l’Unione Europea e l’Italia si sta adoperando in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con l’omologo azerbaigiano Ilham Aliyev. “L’Azerbaigian ha già un’interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti paesi dell’Unione e con l’Unione europea. Noi speriamo che questa cresca ulteriormente”, ha aggiunto Mattarella.

lcr/col3/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Hyundai, arriva in Italia IONIQ 9, ammiraglia del brand

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

Set 30, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il ministro Crosetto: “Tregua vicina grazie al piano USA, la Flotilla ne prenda atto”

Set 30, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Italia si adopera per collaborazione Azerbaigian-Ue”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Hyundai, arriva in Italia IONIQ 9, ammiraglia del brand

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

Set 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Vietnam: un tifone causa 16 morti e 21 dispersi

Set 30, 2025