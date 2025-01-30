Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

Di

Set 30, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella Repubblica dell’Azerbaigian, dove sarà in visita ufficiale dal 30 settembre al 1° ottobre. A Baku ha incontrato il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Il 1° ottobre, Mattarella e Aliyev visiteranno il campus dell’Università Italo-Azerbaigiana di Baku nato dalla collaborazione tra l’Università ADA – Azerbaigian Diplomatic Academy – e alcuni Atenei italiani. Al termine, deporrà una corona al cimitero dei Martiri. Prima di far rientro a Roma, il presidente Mattarella incontrerà la collettività italiana.

sat/mca3
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Italia si adopera per collaborazione Azerbaigian-Ue”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Hyundai, arriva in Italia IONIQ 9, ammiraglia del brand

Set 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Vietnam: un tifone causa 16 morti e 21 dispersi

Set 30, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Italia si adopera per collaborazione Azerbaigian-Ue”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Hyundai, arriva in Italia IONIQ 9, ammiraglia del brand

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

Set 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Vietnam: un tifone causa 16 morti e 21 dispersi

Set 30, 2025