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Mattarella a Ciampino per l’arrivo delle salme dei militari

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Nov 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’aeroporto di Ciampino, per accogliere l’arrivo delle salme dei quattro militari italiani morti nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero precipitato in Bosnia, durante una missione nel quadro dell’operazione Eufor Althea. Il capo dello Stato attenderà l’arrivo dei feretri insieme alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri, Antonio Tajani e al ministro della Difesa, Guido Crosetto.
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