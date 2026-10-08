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Matisse al Mudec, Alpitour racconta il viaggio attraverso l’arte

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Ott 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Apre al pubblico, al MUDEC – Museo delle Culture di Milano, “Matisse. Il mondo in una stanza”, la mostra dedicata al pittore e al rapporto profondo tra la sua ricerca artistica e le culture incontrate nel corso della sua vita, attraverso studi, viaggi, collezioni e scambi. Curata da Ellen McBreen e Chiara Gatti, l’esposizione ripercorre il dialogo che Henri Matisse instaurò con culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da diverse aree del mondo. L’iniziativa si inserisce nella partnership biennale tra Alpitour World, con Turisanda1924, e 24 ORE Cultura, avviata a marzo 2025 con l’obiettivo di valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale.
f12/mgg/gtr

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